Линейку высокотехнологичной продукции запустят на заводе протезов в Реутове

Реутовский экспериментальный завод средств протезирования отметил юбилей 80 лет. Недавно предприятие закупило новое современно оборудование, там выпустят инновационные протезы на базе металлоконструкций.

Завод протезов в Реутове — крупнейшее предприятие такого рода в России и странах бывшего СНГ. Его открыли в 1944 году: сначала появилась протезно-ортопедическая мастерская в военном госпитале, а сейчас производство выпускает 380 видов изделий по самым современным технологиям. Это протезы грудной молочной железы, искусственные стопы и кисти с разной степенью активности, косметические оболочки на протезы, коленные модули, ортопедические стельки. Качество продукции может конкурировать с зарубежными аналогами.

Завод сотрудничает в военными госпиталями, для участников специальной военной операции здесь изготавливают индивидуальные протезы с учетом специфики ранений.

«Реутов очень удобен для ведения бизнеса — администрация города оказывает всестороннюю поддержку предприятиям и если возникают какие-то проблемы, то оперативно их решает», — отметил управляющий «Реутовским экспериментальным заводом средств протезирования» Анатолий Буц.

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