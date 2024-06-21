Лидер отделения «Единой России» Гончарук встретился с бойцом СВО из Мытищ

Фото: Пресс - служба Мытищи

Депутат Юрий Гончарук провел встречу с военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и находящимся в краткосрочном отпуске. В ходе разговора подняли вопросы снабжения военных необходимым оборудованием и предоставления целевой гуманитарной помощи.

Также военнослужащий поделился своими впечатлениями и опытом, описал проблемы, с которыми сталкивается на передовой, и подчеркнул важность поддержки со стороны общества.

Юрий Гончарук выразил благодарность бойцу за его службу и преданность стране.

«Мы гордимся нашими бойцами, их мужеством и самоотверженностью. В эти трудные времена наша задача — обеспечить их всем необходимым для выполнения задач», — заявил Юрий Гончарук.

Напомним, что для оказания гуманитарной помощи можно обратиться в местное отделение партии «Единая Россия» на улице Мира, 37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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