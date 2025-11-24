Личный прием участников СВО провели в Балашихе

В Балашихе продолжается системная поддержка участников специальной военной операции и их семей. В местном отделении Ассоциации ветеранов СВО прошел очередной личный прием граждан.

Участник СВО обратился с просьбой разъяснить порядок получения социальных выплат. Ему подробно рассказали о существующих мерах поддержки, перечислили необходимые документы и сроки обращения в профильные ведомства.

Еще один военнослужащий обратился за помощью в записи в центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий в «Ясенках». Эксперты объяснили последовательность действий и пакет документов, нужный для оформления записи.

Ассоциация ветеранов СВО продолжает проводить регулярные приемы, чтобы каждый обратившийся был проинформирован, получил юридическую и социальную помощь, а вопросы — оперативно решались.

Любой участник СВО может стать членом ассоциации. Для этого достаточно написать заявление по адресу: Московский проезд, 13. Прием осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.