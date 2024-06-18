Личные данные операторов беспилотников ВСУ появились в открытом доступе

Хакерская группировка RaHDit получила доступ к личным данным операторов украинских беспилотников и выложила их в открытый доступ. Как сообщило РИА «Новости» , всего деанонимизации подвергли 1,2 тысячи человек.

На сайте группы появились фотографии, анкетные данные, адреса места жительства, телефоны, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, а также номера документов операторов украинских беспилотников.

По данным агентства, раскрыты данные всего штата 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ, который российские следователи считают причастным к атаке на аэродромы РФ.

Из опубликованных данных также следует, что в операторы беспилотников командование украинских войск нанимало людей, судимых за насилие в отношении несовершеннолетних.

В сентябре прошлого года стало известно, что российские военные следователи предъявили обвинение командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ Сергею Бурденюку*. По версии криминалистов, он стоял за организацией атак беспилотников на военные аэродромы в Калужской и Рязанской областях.

*Сергей Борденюк — включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.