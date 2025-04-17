Летняя смена в лагере «Литвиново» для детей участников СВО начнется 30 мая

В Подмосковье дети участников СВО могут бесплатно провести лето в оздоровительном лагере «Литвиново». Путевки доступны для ребят от семи до 15 лет. Первая смена начнется 30 мая.

«Уже 30 мая в нашем лучшем детском лагере региона — „Литвиново“ стартует первая смена для детей участников СВО. Ежегодно по бесплатным путевкам в этом лагере отдыхают более трех тысяч детей», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

По ее словам, в прошлом году в лагере открылся палаточный городок — по просьбам ребят, которые хотели больше активностей на свежем воздухе и походов. В этом году первая смена в палаточном лагере начнется 15 июня.

Всего этим летом будет шесть тематических смен по 14 дней каждыя. Детей ждут спортивные игры, творческие мероприятия, конкурсы, фестивали, насыщенные событиями дни и пятиразовое питание.

В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что получить путевку можно двумя способами. Первый — проактивно: родителям позвонят из центра поддержки семей или управления образования и сами предложат поездку в лагерь.

Второй способ — самостоятельно обратиться в отдел образования в администрации округа. Специалисты помогут оформить заявление и расскажут, какие документы нужны. Если мест на нужную дату не будет, предложат другую смену.

Больше информации о лагере можно узнать по ссылке.