Летчик-космонавт Елена Серова помогла собрать в Подмосковье гумпомощь бойцам СВО
Подмосковье продолжает оказывать помощь участникам спецоперации. Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, советник губернатора Андрея Воробьева, депутат Госдумы Елена Серова регулярно отправляет бойцам гуманитарные грузы по этой программе.
Помощь защитникам России может приблизить победу, которую сейчас ждет вся страна.
«РЭБы, Мавики (беспилотники DJI Mavic – прим. ред.), одежда, генераторы, инструмент, сети, питание, строительные материалы, противодроновые одеяла и многое другое», — рассказала Елена Серова о составе посылок.
По словам советника губернатора Подмосковья, бойцам СВО помогают многие неравнодушные россияне.
«Вместе мы единая команда, мощный кулак, который никто не сможет победить», — заключила депутат.