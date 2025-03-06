Летчик-космонавт Елена Серова помогла собрать в Подмосковье гумпомощь бойцам СВО

Подмосковье продолжает оказывать помощь участникам спецоперации. Летчик-космонавт, Герой Российской Федерации, советник губернатора Андрея Воробьева , депутат Госдумы Елена Серова регулярно отправляет бойцам гуманитарные грузы по этой программе.

Помощь защитникам России может приблизить победу, которую сейчас ждет вся страна.

«РЭБы, Мавики (беспилотники DJI Mavic – прим. ред.), одежда, генераторы, инструмент, сети, питание, строительные материалы, противодроновые одеяла и многое другое», — рассказала Елена Серова о составе посылок.

По словам советника губернатора Подмосковья, бойцам СВО помогают многие неравнодушные россияне.

«Вместе мы единая команда, мощный кулак, который никто не сможет победить», — заключила депутат.