Летчик из Гостомеля в первые дни СВО принял российских десантников за своих

Жители Гостомеля в феврале 2022 года принимали российских десантников за своих. Исторические кадры разговора украинского летчика с бойцом из России показал телеграм-канал «Военный осведомитель»

На момент съемки десантники уже заняли город и расставили блокпосты. Пилот Вооруженных сил Украины еще не осознал этого и, возвращаясь домой, как ни в чем не бывало заговорил с солдатом из российской армии.

«Пацаны наши стоят. <…> Здорово, мужики! У меня сын в этом доме, я летчик с Антонова. <…> Возле домов кто-то есть наши?» — сказал он десантнику в камуфляже с белыми повязками на руках.

Солдат проверил госномер его авто и объяснил, как проехать. Мужчина понял, что это российский военный, а не украинский, только после инструктажа.

Десант высадился в Гостомеле утром 24 февраля 2022 года. Десятки Ми-8АМТШ под прикрытием ударных Ка-52 и других вертолетов переправили военнослужащих на аэродром Антонов в 25 километрах к северо-западу от Киева. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников рассказал журналистам, как чудом избежал плена в тот день.