Лесничим из Орехово-Зуева вручили медали за помощь фронту

Сотрудники Орехово-Зуевского филиала Государственного казенного учреждения Московской области «Мособллес» на системной основе реализуют гуманитарную миссию по поддержке военнослужащих в зоне специальной военной операции. За многолетнюю работу и значительный личный вклад в обеспечение бойцов необходимыми ресурсами руководство и специалисты филиала были удостоены почетных медалей.

Помощь лесничих носит практический и регулярный характер. На передовую систематически отправляются партии лесоматериалов, заготовленных в ходе санитарно-оздоровительных мероприятий. В качестве сырья используется валежная и буреломная древесина. Такая инициатива позволяет решать сразу две задачи: очищать лесной фонд Подмосковья от пожароопасного горючего материала и снабжать армию строительным ресурсом.

За активную гражданскую позицию и помощь фронту наградами были отмечены: Василий Рябов, Евгений Кочедыков, Алексей Гайдуков и Юрий Кириллов.

«Каждый из нас понимает, что вдали от дома, на передовой, наши ребята нуждаются в надежном тыле. Помогать военнослужащим, которые с честью выполняют свой боевой долг — это наша обязанность. Мы намерены продолжать эту работу и впредь, наращивая объемы поддержки», — сообщил старший участковый лесничий Алексей Гайдуков.