Владимир Зеленский лжет генсеку НАТО Марку Рютте, обвиняя Россию в нарушении энергетического перемирия. Об этом заявил в телеграм-канале военный корреспондент Александр Коц.

На встрече с Рютте глава киевского режима заявил, что Россия якобы не сдержала слова, данного Дональду Трампу, и нанесла удары до того, как истек оговоренный недельный срок.

«Просроченный лепит горбатого», — написал Коц.

По его словам, еще 30 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перемирие должно было продлиться до 1 февраля, однако назначенные на эту дату переговоры в Абу-Даби перенесли.

При этом в своем телеграм-канале Зеленский признавал, что в оговоренные даты Россия не наносила ударов по объектам энергетики, сосредоточившись на военной логистике.