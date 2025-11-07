Ленинский округ отправил очередную партию гуманитарного груза бойцам СВО

В состав груза вошли инструменты и оборудование для обслуживания военных машин, огнетушители для оснащения эвакуационной техники, медикаменты и оборудование для оказания первой помощи на передовой, а также маскировочные сети и другие необходимые на фронте вещи. Все собранное при поддержке главы муниципалитета Станислава Каторова представитель штурмового подразделения с позывным Свят, доставит на Покровское направление.

«Любая помощь очень важна, особенно когда передается именно то, что максимально необходимо на фронте. Но прежде всего — это знак того, что о нас помнят. Мы уже не в первый раз обращаемся за помощью. Станислав Каторов — человек с большой буквы, всегда откликается на наши обращения», — рассказал боец СВО.

Кроме того, депутат окружного совета Владислав Рымша передал военнослужащим специализированное оборудование. В знак признательности за систематическую поддержку участники СВО вручили главе Ленинского округа благодарственные письма от командования воинской части.