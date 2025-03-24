Лекцию по тактической медицине для волонтеров провели в Солнечногорске

Интерактивная беседа-лекция, посвященная использованию методов тактической медицины в экстремальных условиях, прошла в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске. Участники мероприятия приняли участие в мастер-классе по оказанию первой помощи.
Спикерами встречи стали сотрудники службы МЧС города Зеленоград, которые рассказали основные аспекты оказания помощи в экстренных ситуациях. Участники получили практические навыки по наложению жгутов, остановке кровотечений, закрытию ран и обезболиванию. Также на манекенах была продемонстрирована техника сердечно-легочной реанимации.
«Такие мероприятия укрепляют взаимодействие между организациями и формируют у людей сплоченность. Партизанский отряд активно выезжает в зоны проведения СВО, доставляя гуманитарную помощь и организовывая концерты для военнослужащих. Волонтеры также попадают в опасные условия и умение оказывать первую помощь может спасти не одну жизнь», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
В мероприятии приняли участие представители «Русской общины», актив «Партизанского отряда» и волонтеры Дома культуры «Выстрел». Участники задавали вопросы и делились личными примерами спасения людей.
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