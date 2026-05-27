Лекцию об уловках мошенников провели для участников СВО в Солнечногорске

Профилактическую встречу с участниками специальной военной операции организовали 26 мая в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Сотрудники уголовного розыска рассказали военнослужащим и их близким о распространенных схемах мошенничества и способах защиты от злоумышленников.

Представители ОМВД по городскому округу Солнечногорск объяснили, на какие признаки стоит обращать внимание при общении с подозрительными людьми. Особый акцент сделали на том, что под влияние мошенников могут попасть люди любого возраста, однако чаще всего жертвами становятся пенсионеры и дети. Полицейские отметили, что пострадавшие нередко сами скрывают факт общения с преступниками, из-за чего теряют деньги, имущество или оформляют крупные кредиты.

«Такая просветительская беседа проходит в наших стенах впервые, чтобы помочь избежать мошеннических действий в отношении участников СВО и членов их семей. К сожалению, ветераны СВО тоже сталкиваются с такими ситуациями. Один из участников поделился негативным опытом, который пришлось пережить ему и родным. В ассоциации мы стараемся помочь всем, в том числе подключаем сотрудников ОМВД к содействию в решении вопросов», — сказала советник главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Во время встречи сотрудники полиции рекомендовали не вступать в телефонные разговоры с незнакомцами и не решать важные вопросы дистанционно. Также они посоветовали обращаться в МФЦ при взломе аккаунта на «Госуслугах» и незамедлительно сообщать в правоохранительные органы в случаях угроз или давления со стороны мошенников. По информации ОМВД Солнечногорска, в округе уже возбуждено более 40 уголовных дел по фактам тяжкого и особо тяжкого мошенничества.