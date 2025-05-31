Лекцию об истории основания Петербурга провели для спортсменов в Химках

Мероприятие, приуроченное к 322-й годовщине основания Санкт-Петербурга, прошло в стенах спортивного комплекса «Арена Химки». Для участников подготовили тематическую лекцию, посвященную обороне города в годы Великой Отечественной войны и его восстановлению после тяжелых испытаний.

Почетными гостями мероприятия стали заслуженный летчик-испытатель России Аркадий Газарян и военный психолог Светлана Фирсова. В своих выступлениях они подчеркнули значимость поддержки тех, кто сегодня несет службу. Чемпионка России по горным лыжам, представитель династии спортсменов, супруга участника СВО Лидия Дьякова рассказала о Санкт-Петербурге.

«Спорт, сила духа и патриотизм объединил сегодня юных спортсменов, их родителей, тренеров и почетных гостей. Город, выдержавший наводнения, революции и страшные дни блокады, стал символом несгибаемой воли и веры в победу», — отметил заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

«Основанный Петербург пережил тяжелые испытания. Но каждый раз он поднимался, сохраняя свое величие, красоту и дух. И сегодня, когда наши защитники выполняют боевые задачи в зоне СВО, мы понимаем, насколько важно воспитывать в детях дух патриотизма, уважения и гордости за Родину», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Как напомнила депутат Наталья Каныгина, встреча прошла в рамках масштабной программы патриотического воспитания, которая реализуется в Химках. Ежедневно в округе проводят открытые уроки, мастер-классы, показы фильмов, а также спортивные и культурные мероприятия, направленные на формирование у молодежи уважения к истории и традициям страны.