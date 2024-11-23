Лекцию о сражении под городом Красным 1812 года провели в Химках

С июля этого года в муниципалитете реализуют программу «Химки. Успех в единстве поколений». В рамах проекта для учащихся школы № 1 в Химках провели лекцию о боях под городом Красным во время Отечественной войны 1812 года.

Патриотическое занятие прошло в формате открытого урока.

«Химкинские ребята очень активно принимают участие в различных историко-патриотических мероприятиях, тем самым расширяют свой кругозор», — отметил заместитель председателя Совета депутатов городского округа Химки Александр Васильев.

В рамках лекции школьники узнали, какую роль сыграла битва в Отечественной войне 1812 года.

«Во все времена наши соотечественники храбро сражались за свободу и независимость нашей Родины. И сейчас, в ходе специальной военной операции, наши отважные защитники продолжают героическую миссию предков — отстаивают интересы родной Отчизны!» — подчеркнула муниципальный депутат, директор школы № 1 Галина Болотова.

Отметим, что всего с начала июля в рамках проекта в Химках провели более 550 патриотических встреч.

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