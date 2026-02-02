Лекцию о штурме Кенигсберга провели для юных спортсменов в Химках

Юные воспитанники местных спортивных секций, их наставники и родители погрузились в историю одной из самых блестящих военных операций Великой Отечественной войны.

«Без знания своего прошлого невозможно построить достойное будущее. История Великой Отечественной войны — это не просто даты и факты, это примеры невероятного мужества и силы духа. Для нас крайне важно воспитывать в подрастающем поколении истинный патриотизм, чтобы ребята понимали, чьими наследниками они являются, и гордились своей страной», — отметила директор школы, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Секреты взятия неприступной крепости раскрыли спикеры, чьи биографии — пример служения Отечеству. Перед аудиторией выступили военный корреспондент СВО Антон Фирсов, заслуженный мастер спорта по фехтованию Наталья Макеева и ветеран СВО Владимир Коннов. Они рассказали, как войска 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Василевского взломали мощнейшую оборону.

«Сегодня история совершает новый виток. Наши бойцы в зоне специальной военной операции вновь с оружием в руках отстаивают интересы Родины и защищают нашу культуру от попыток уничтожения. Они с честью продолжают ратные традиции предков, сражавшихся под Кенигсбергом. И наша общая задача сейчас — быть для них надежной опорой, поддерживать ребят на передовой и заботиться об их семьях здесь, в тылу», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Также она напомнила, что ежедневно в Химках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Каждое из этих событий — шаг к формированию крепкого, сплоченного и осознанного общества.