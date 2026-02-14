Лекцию о самом юном Герое СССР провели для детсадовцев в Химках

В детском саду «Калинка» в Химках прошла историческая лекция, посвященная дню рождения самого юного Героя Советского Союза — Вали Котика. Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

С приветственным словом к участникам обратились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Юлия Мамай.

«С каждым днем растет интерес молодежи к истории России. В школах и других учебных заведениях вспоминают о героях страны. Сегодня мы чтим память юного партизана-разведчика Вали Котика, чтобы подрастающее поколение знало: у подвига нет возраста», — отметил Владислав Мирзонов.

Слушателям лекции рассказали, что с начала войны Валя Котик вместе с друзьями стал помогать партизанам, а в 1943 году вступил в отряд. Он участвовал в налетах на склады и гарнизоны фашистов, в железнодорожных диверсиях, обнаружил телефонный кабель, по которому осуществлялась связь со ставкой Гитлера в Варшаве.

Спустя неделю после своего дня рождения Валя Котик погиб при освобождении Изяслава. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно.

«Много героев, в том числе и совсем молодых, мы знаем из истории нашей страны. Такие же герои сегодня живут среди нас», — подчеркнула Юлия Мамай.

Депутат Надежда Смирнова напомнила, что в рамках программы в Химках ежедневно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО для сохранения исторической правды и преемственности поколений.