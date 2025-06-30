Лекцию о партизанах и подпольщиках времен ВОВ провели в Химках

Слушатели лекции узнали подробности директивы, которую издали 29 июня 1941 года. Этот документ предписывал создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с фашистами.

«Такие мероприятия помогают помнить о подвиге предков, сохранять историческую правду и воспитывать в молодежи чувство патриотизма и гордости за свою страну. Мы должны знать и чтить имена тех, кто отдал свою жизнь за нашу свободу», — сказала лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало частью программы, которая направлена на сохранение истории нашей страны. Ее уже год реализуют в Химках под девизом «Успех V единстве поколений».

«Очень важно, что жители Химок активно помогают военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Мы собираем гуманитарную помощь, пишем письма поддержки, организовываем добровольческие акции. Эта всесторонняя помощь — наш вклад в общую победу, это продолжение славных традиций наших предков», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.