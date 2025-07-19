Лекцию о Невской битве в 1240 году провели для сотрудников предприятия в Химках

На одном из предприятий в Химках прошла лекция о Невской битве в 1240 году. Спикеры рассказали о военно-политическом значении исторического события.

Лекторы напомнили основные этапы и обсудили, что сегодня участники СВО также защищают границы государства.

«Я считаю, что подобные мероприятия важны для каждого поколения: более взрослые жители смогут вспомнить о ключевых событиях, молодое поколение откроет для себя новые страницы истории», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Слушателям напомнили о важности оказания поддержки и помощи военным, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

«На регулярной основе в зону СВО из Химок передается гуманитарный груз: ребята из детского сада готовят рисунки, школьники пишут письма. Все это имеет большое значение для наших ребят, которые сегодня находятся на передовой», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Муниципальный депутат Глеб Демченко отметил, что мероприятие состоялось благодаря патриотической программе. Она реализуется в Химках в течение года.