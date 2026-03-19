Лекцию о милосердии прочитали студентам-медикам в Ногинске

В Ногинском филиале Московского областного медицинского колледжа прошла встреча первокурсников с писательницей, журналисткой и врачом Еленой Якушевой-Сидоровой. Гостья обсудила с будущими медиками вопросы профессионального долга, милосердия и человечности в экстремальных условиях.

Встреча выстроилась в формате живого диалога. Студенты рассказывали о своих увлечениях, а Елена Якушева-Сидорова поделилась с ними размышлениями о значимости среднего медицинского персонала. Особое внимание автор уделила морально-этической стороне профессии.

«Важно не только уметь оказывать помощь, но и сохранять в себе человека, когда вокруг происходят тяжелые события», — отметила гостья.

Она прочитала отрывки из своих книг, посвященных воспоминаниям о Великой Отечественной войне, а также стихи из цикла «Снова война», вошедшие в последний поэтический сборник. Эти произведения касаются событий специальной военной операции.

Организаторами выступили заведующая библиотекой колледжа Людмила Подкопаева и педагог Евгения Тягунова.

В рамках акции «Подари книгу» автор передала в фонд библиотеки свои новые издания: сборники прозы «Дендрарий» и «Древо Софонии», а также поэтический сборник «В то далекое лето».