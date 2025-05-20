Лекцию на тему освобождения Мариуполя в 2022 году проведут в Химках

Урок истории, посвященный освобождению Мариуполя в 2022 году, проведут в Химках. Патриотическую встречу организуют на базе клуба «Активное долголетие».

Членам клуба и школьникам Химок расскажут о специальной военной операции и напомнят, как российские военнослужащие освободили город.

«Событие стало одним из ключевых этапов спецоперации. Город, оказавшийся в центре ожесточенных боев, освободили от националистических формирований, он постепенно начал возвращаться к мирной жизни», — рассказал депутат Химок Валентин Герасимов.

Помимо этого, слушатели лекции узнают, как в Мариуполе восстанавливалась мирная жизнь. Благодаря слаженной работе российских строителей, добровольцев и представителей гуманитарных организаций в городе появились новые жилые районы с социально значимыми объектами.

«Подобные уроки особенно важны сегодня, когда необходимо сохранять историческую правду и воспитывать в молодом поколении уважение к подвигу защитников Отечества. Память о таких событиях — не просто дань прошлому, но и основа для формирования гражданской ответственности, любви к Родине и готовности защищать ее интересы», — отметил депутат Химок Николай Томашов.

Встречу проведут 20 мая в 12:30 по адресу: улица Кирова, владение № 24. Вход для всех желающих свободный.