Лекцию ко Дню начала спецоперации провели в Химках

В школе «Триумф» в Химках прошло патриотическое мероприятие, посвященное годовщине начала специальной военной операции. Учащимся, их родителям и педагогам рассказали о значении этой даты и подвигах российских военнослужащих.

В мероприятии принял участие лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк. Он напомнил о вкладе добровольцев из Химок и других городов Подмосковья, которые с первых дней специальной военной операции помогали армии.

«Уже в первые дни десятки добровольцев объединились для оказания поддержки армии — от сбора гуманитарной помощи до волонтерских поездок», — рассказал Егор Ченюк.

На встрече девятиклассник Дмитрий Смахтин прочитал литературное произведение, а Анна-Мария Ковалева исполнила песню «Синий платочек». Кроме того, участники мастер-класса изготовили своими руками обереги «Ангел-Хранитель» для военнослужащих.

«Подобные мероприятия показывают, что патриотизм выражается в конкретных действиях. Через творчество, диалог и поддержку солдат мы укрепляем наш город и всю страну», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Она также напомнила, что с июля в округе реализуют масштабную общественную программу, включающая мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, культурные события, а также встречи с участниками спецоперации и ветеранами.