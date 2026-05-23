Лекцию к годовщине полного освобождения Мариуполя провели в Химках

Урок мужества организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений». Антон Блинов подчеркнул, что освобождение Мариуполя — одна из ключевых страниц специальной военной операции, и важно, чтобы молодежь знала правду о тех испытаниях, которые пришлось преодолеть бойцам. Мужество, стойкость и любовь к своей земле — это то, что всегда помогало русскому солдату побеждать.

Участники встречи узнали о событиях той весны, когда город полностью освободили российские военные. Им рассказали о героизме бойцов, штурмовавших «Азовсталь», и о жителях, которые месяцами жили в подвалах без еды и воды, но не сдавались. Также показали документальные кадры освобождения и рассказали, как сегодня в Мариуполе восстанавливаются школы, больницы и жилые кварталы.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что такие уроки помогают молодежи увидеть реальные примеры самоотверженности и патриотизма. Сегодняшние события продолжают борьбу с нацизмом, которую начали советские солдаты в 1945 году. Память об этом передается из поколения в поколение.