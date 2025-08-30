Лекцию и викторину в честь военной операции «Багратион» провели в Химках

В школе № 20 городского округа Химки для жителей провели патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Белорусской ССР от немецких захватчиков. Гости встречи прослушали лекцию и поучаствовали в интеллектуальной игре.

Собравшимся на мероприятии рассказали о военной операции «Багратион», которая считается одной из самых успешных и масштабных наступательных операций Красной Армии.

«Мы должны помнить о подвиге героев, о тех, кто ценой своей жизни отстоял нашу свободу. Их пример — это урок мужества для нас и для будущих поколений. Важно, чтобы каждый знал историю своей страны, знал имена героев и чтил их память», — подчеркнул депутат Химок Глеб Демченко.

Мероприятие также посетил член Ассоциации ветеранов СВО Игорь Лыков. Он напомнил собравшимся о помощи тыла, благодаря которой бойцы специальной военной операции чувствуют заботу и поддержку. По словам лидера Движения общественной поддержки Екатерины Калюжной, гуманитарные грузы из Химок на фронт доставляют регулярно.

«Это стало возможным благодаря добровольческим акциям. Я призываю всех присоединиться к благотворительным миссиям и вместе приложить усилия для приближения общей победы!» — сказала Екатерина Калюжная.

В конце мероприятия гостям предложили проверить свои знания в познавательной викторине, посвященной знаковому историческому событию.