Лекция в честь советского хоккеиста Бориса Михайлова прошла в Химках

Патриотическое событие, посвященное дню рождения знаменитого советского хоккеиста и двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова, провели в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках. Мероприятие собрало активных жителей, заинтересованных в истории спорта.

Участникам рассказали о жизни и достижениях легендарного спортсмена, подчеркнув его вклад в развитие отечественного хоккея.

«Борис Михайлов — это легенда всего мирового спорта. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю хоккея. Он олицетворяет собой силу, мужество, командный дух и стремление к победе. Для многих поколений химкинских мальчишек Борис Петрович был и остается примером настоящего спортсмена, патриота и человека, который никогда не сдавался», — рассказал депутат Химок Глеб Демченко.

Традиционно жителям Химок напомнили о поддержке тыла и актуальности гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции.

«Сегодня, когда наши ребята с честью и достоинством выполняют свой служебный долг, мы должны быть их опорой. Любая помощь имеет большое значение, ведь только вместе и сообща мы сможем приблизить долгожданную победу», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.