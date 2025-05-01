Лекция в честь 80-летия повести Виктора Катаева «Сын полка» прошла в Химках

В школьном отделении гимназии № 23 городского округа Химки прочитали лекцию по случаю 80-летнего юбилея со дня выхода произведения Виктора Катаева «Сын полка». Собравшимся рассказали о сюжете и истории создания повести.

Мероприятие объединило учеников, их родителей и педагогов. Гостями встречи стали председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Читая книгу, поражаешься силе духа советского народа. Наши предки сумели преодолеть страшные испытания, выдержать удары судьбы и сохранить веру в лучшее будущее», — поделился Сергей Малиновский.

Помимо депутатов и общественников, перед собравшимися выступил член Ассоциации СВО Антон Зенькович. Он рассказал о том, как важно помогать участникам спецоперации.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов напомнил, что с июля 2024 года в Химках реализуют масштабную патриотическую программу «Успех V единстве поколений». В рамках проекта для жителей организовали и провели уже более тысячи тематических мастер-классов, концертов, лекций, кинопоказов, встреч с участниками специальной военной операции и ветеранами, спортивных состязаний и других мероприятий.