Лекция об освобождении Воронежа прошла в Химках

В лицее № 7 Химок состоялся открытый урок, посвященный освобождению Воронежа в 1943 году. Мероприятие объединило учеников, педагогов и гостей и стало поводом вспомнить героические события прошлого.

22 января школьники встретились с муниципальными депутатами и почетными гостями, чтобы обсудить Воронежско-Касторненскую наступательную операцию. Депутат Валентин Герасимов отметил, что такие встречи помогают лучше понять историю и сохранять память о героях.

Участникам рассказали, как в январе 1943 года советские войска освободили город, нанеся поражение немецким, итальянским и венгерским дивизиям. Ученики девятого класса представили собственные доклады, демонстрируя серьезный интерес к событиям той эпохи.

Депутат Инна Монастырская подчеркнула, что подвиги советских солдат продолжают бойцы специальной военной операции, которые защищают страну с мужеством и самоотверженностью.

Открытый урок прошел в рамках программы «Успех V единстве поколений», действующей в Химках с прошлого года. Депутат Николай Томашов напомнил, что проект включает мастер-классы, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО, что помогает формировать сплоченное и сознательное общество.