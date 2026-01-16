Лекция об освобождении Соледара прошла в Химках

В Химках состоялась тематическая лекция, приуроченная к годовщине освобождения города Соледар российскими военными в ходе специальной военной операции. Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие, организованное для школьников и педагогов, было посвящено ключевым этапам штурма и операциям по эвакуации мирных жителей.

«Сегодня мы говорим с вами о мужестве, о силе духа и о долге. Это важные составляющие патриотического воспитания граждан. Подобные встречи позволяют нам сохранить историческую память и познакомить подрастающее поколение с истинным патриотизмом», — обратилась с приветственным словом к участникам встречи депутат Химок Юлия Мамай.

В ходе лекции объяснили стратегическое значение Соледара как важного транспортного узла и места хранения боеприпасов противника. Освобождение города стало знаковым событием, продемонстрировавшим способность России защищать национальные интересы.

«Наши воины отвоевали эту победу ценой невероятных усилий. Эстафета мужества на тех рубежах не закончилась — солдаты продолжают сражаться за справедливость и мир. Важно помнить не только о прошлых победах, но и о тех, кто ценой собственной жизни идет за новыми свершениями», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Как отметил депутат Евгений Иноземцев, в Химках систематически проводятся патриотические мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО, направленные на укрепление связи поколений и воспитание гражданской ответственности.