Лекция об освобождении Петрозаводска от фашистов прошла в Химках

Лекцию, посвященную годовщине освобождения Петрозаводска от фашистов в 1944 году, провели на базе аварийно-спасательной службы «ХимСпас». Слушателям рассказали о событиях того времени.

Присутствующие узнали о Свирско-Петрозаводской операции. Тогда русские освободили Карелию и столицу Карело-Финской Советской Социалистической Республики.

«Освобождение Петрозаводска — это пример силы и стойкости советского солдата. Успех тех боев сделал еще один шаг к Победе. Мы обязаны не забывать эти даты, эти имена и сохранять память о каждом освобожденном городе, о каждом герое. И особенно важно, чтобы эта память жила среди молодежи», — сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участники встречи смогли задать интересующие вопросы и рассказать истории своих предков, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Лекцию провели в рамках патриотической программы, которая нацелена на сохранение истории нашей страны. Подобные встречи в очередной раз напоминают о подвигах наших предков и современников.

«Для химкинских спасателей просветительские лекции — часть постоянной образовательной работы. Кроме того, специалисты „ХимСпас“ участвуют в сборе и доставке гуманитарных грузов для бойцов в зоне СВО. Сейчас, когда наши ребята защищают интересы страны, такие мероприятия помогают почувствовать единство и сплоченность», — поделился депутат Химок Николай Томашов.