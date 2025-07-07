Лекция об освобождении Минска от фашистских захватчиков прошла в Химках

В Химкинской детской библиотеке № 3 состоялась тематическая встреча, приуроченная к годовщине освобождения столицы Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Участники вспомнили подвиг солдат и партизан, сражавшихся за свободу своей страны.

Мероприятие объединило жителей округа, ветерана специальной военной операции Владимира Коннова и депутатов городского Совета.

«Освобождение Минска было результатом слаженных действий многих частей Красной армии, в которых сражались представители разных народов Советского Союза. Среди них были не только российские солдаты, но и белорусские партизаны, игравшие важную роль в диверсиях и работе в тылу врага», — отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Отдельное внимание уделили героизму воинов разных национальностей, которые наравне боролись за освобождение своей страны. Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что память об этих событиях необходимо сохранять и передавать молодому поколению.

Коллега Юлии Мамай по Совету депутатов Евгений Иноземцев добавил, что такие мероприятия активно реализуются в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Проект помогает каждому прикоснуться к исторической памяти, узнать новые факты и по-новому взглянуть на знакомые события.