Лекция об освобождении Херсона от немецкой оккупации прошла в Химках

В школе «Перспектива» городского округа Химки провели открытый урок ко Дню освобождения Херсона от немецкой оккупации в 1944 году. Лекция объединила учеников, их родителей, педагогов.

На мероприятие также приехала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«Наступление советских войск в рамках Днепровско-Карпатской операции позволило освободить Херсон и продолжить движение на запад, приближая Победу. Подвиг советских солдат в этих боях стал символом мужества, стойкости и самопожертвования во имя Родины», — отметила она.

Школьников, внесших вклад в развитие военно-патриотического воспитания молодежи, наградили благодарственными письмами от Совета депутатов.

«Сегодня российские военные вновь защищают интересы страны, участвуя в специальной военной операции, а их подвиг — продолжение традиций героизма, заложенных предками», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лекцию ко Дню освобождения Херсона от немецкой оккупации провели благодаря масштабному патриотическому проекту «Химки. Успех в единстве поколений», который проходит в округе с июля 2024 года.