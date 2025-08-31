Лекция об освобождении Белорусской ССР от немецких захватчиков прошла в Химках

В Спортивной школе «Надежда» городского округа Химки прочитали историческую лекцию, посвященную освобождению Белорусской ССР от немецко-фашистских захватчиков. Собравшимся рассказали об основных этапах военной операции «Багратион».

По словам муниципального депутата Татьяны Кавторевой, операция «Багратион» — это блестящий пример советского военного искусства.

«Солдаты продемонстрировали всему миру мощь нашей армии, героизм и непоколебимую волю к победе. Мы должны помнить, какой ценой она нам досталась», — подчеркнула народный избранник.

Мероприятие посетили член Общественной палаты Химок Сергей Вересняк и общественница Екатерина Калюжная. Они напомнили присутствующим о том, как сегодня можно помочь военнослужащим: о пунктах сбора гуманитарной помощи, а также о важных акциях, направленных на поддержку участников спецоперации.

Отметим, что лекция стала частью большой патриотической программы «Успех V единстве поколений». Благодаря ей каждый день для жителей округа проводят мастер-классы, спортивные соревнования, лекции, концерты, встречи с ветеранами, кинопоказы и многое другое.