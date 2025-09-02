Лекция об освобождении Белоруссии от фашистов прошла в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Мероприятие состоялось на базе спортивной школы «Надежда» и было посвящено ключевым этапам операции «Багратион». К участию в беседе присоединились представители общественности и депутаты.

Перед собравшимися выступили член Общественной палаты города Сергей Вересняк и общественница Екатерина Калюжная. Они подробно разобрали ход одной из крупнейших наступательных операций советских войск.

«Операция „Багратион“ — это блестящий пример советского военного искусства, который продемонстрировал всему миру мощь нашей армии, героизм советских солдат и их непоколебимую волю к победе. Мы должны помнить, какой ценой она нам досталась», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Спикеры также затронули тему поддержки современных военнослужащих, рассказав о пунктах сбора гуманитарной помощи и акциях в поддержку участников СВО. Завершилась встреча показательными выступлениями воспитанников спортивной школы.

Как подчеркнул депутат Глеб Демченко, данное событие стало частью масштабной патриотической программы, в рамках которой для жителей регулярно организуют тематические мастер-классы, соревнования, лекции и концерты.