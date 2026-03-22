Лекция об истории учреждения звания Героя России прошла в Химках

Патриотическая встреча состоялась 20 марта в клубе «Активное долголетие» и была приурочена к годовщине установления награды. Открыл мероприятие муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участникам рассказали о том, как ввели высшую степень отличия — звание Героя Российской Федерации и медаль «Золотая Звезда». Гости узнали о первых Героях страны и о том, почему этот знак стал преемником лучших воинских традиций.

Валентин Герасимов подчеркнул, что звание Героя России — символ доблести и самопожертвования, а каждая «Золотая Звезда» стоит за подвигом, совершенным ради спасения жизней или защиты Отечества. Он отметил важность сохранения памяти о таких страницах истории для воспитания гражданского общества.

Депутат Московской областной Думы Владислав Мирзонов добавил, что сегодня эти высокие награды с гордостью носят участники боевых действий. Их пример — свидетельство несгибаемой воли и верности присяге.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов напомнил, что в округе регулярно проходят встречи с участниками специальной военной операции, мастер-классы, уроки и кинопоказы. Каждое такое событие — шаг к формированию сплоченного и осознанного общества.