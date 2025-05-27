Лекция об истории Тихоокеанского флота прошла в Химках

В центре «Восход» состоялась встреча, посвященная Дню Тихоокеанского флота. В мероприятии приняли участие представители «Активного долголетия», Ассоциации участников СВО и жители округа.

Гостям рассказали об истории создания и развитии флота, а также о героизме моряков в годы войны и в мирное время.

«Празднование Дня Тихоокеанского флота в Химках стало не только данью памяти славным традициям флота, но и важным событием в патриотическом воспитании молодого поколения», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Руководитель химкинского отделения Ассоциации участников СВО Александр Александров подчеркнул важность гуманитарной помощи и добровольческой деятельности в поддержку военных и их семей.

После встречи участники отправились в музей истории Военно-морского флота России, где побывали на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец» и познакомились с ее устройством.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Как отметил депутат Глеб Демченко, в Химках регулярно проводят встречи и акции, направленные на укрепление преемственности поколений и гражданских ценностей.