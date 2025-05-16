Лекция об истории строительства Крымского моста прошла в Воскресенске

Познавательное мероприятие «Крымский мост: от Тавриды к России» для старшеклассников провели в библиотеке № 1. На встрече присутствовали депутат Дмитрий Конюшков и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура и Алексей Симонов.

Ребятам рассказали об истории строительства одного из крупнейших мостовых сооружений современности, которое было открыто в мае 2018 года. Старшеклассники узнали много интересных фактов, связанных с созданием проекта, инженерными решениями и техническими сложностями, которые пришлось преодолеть во время возведения моста.

Лекция сопровождалась презентацией, фото- и видео материалами, благодаря которым школьники смогли ощутить всю масштабность и значимость этого события для нашей страны.

Встреча состоялась в рамках цикла патриотических мероприятий «Единой России» «Успех V единстве поколений».