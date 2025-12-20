Лекция об истории создания органов государственной безопасности прошла в Химках

В Химках 18 декабря прошла лекция, посвященная Дню работников органов государственной безопасности, который ежегодно отмечается 20 декабря. Мероприятие состоялось в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

С приветственным словом к участникам обратилась депутат Юлия Мамай, которая подчеркнула важность работы сотрудников ФСБ.

«Мы знаем о них немного, часто узнаем о подвигах уже постфактум. В нашем округе есть градообразующие предприятия, и мы выражаем уважение за защиту города со стороны работников ФСБ», – отметила она.

В ходе лекции участникам рассказали об истории праздника, становлении ФСБ как государственного органа и задачах, которые ежедневно выполняют его сотрудники. Спикеры также подчеркнули, что с начала специальной военной операции работники ФСБ предотвратили более 200 террористических преступлений.

Депутат Евгений Иноземцев добавил, что сотрудники ФСБ стоят на страже национальных интересов нашего государства и успешно борются с новыми террористическими угрозами.

После лекции всех слушателей пригласили на тематическую экскурсию в Центральный пограничный музей ФСБ России.

Напомним, что в Химках уже проведено свыше 1,8 тысячи историко-патриотических мероприятий, включая фестивали, лекции и мастер-классы.