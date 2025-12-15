Лекция об истории сбора средств для Красной Армии прошла в Химках

В лицее № 21 города Химок организовали событие, посвященное истории инициативы по сбору средств в фонд Красной Армии — «Всенародный почин». Мероприятие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений».

В актовом зале собрались жители округа, педагоги, учащиеся, а также лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Когда мы обращаемся к таким датам, становится особенно ясно то, что ни одна сложная эпоха не преодолевалась сама по себе. Люди брали ответственность и помогали друг другу. Этот опыт важен и сегодня. Он показывает, что у страны всегда есть опора — ее граждане», — подчеркнула Олеся Климачева.

Участникам рассказали о ключевых этапах «Всенародного почина». В первые недели инициативы удалось собрать значительные средства, которые пошли на создание нескольких танковых подразделений, включая колонну «Дмитрий Донской».

«Сейчас все неравнодушные граждане активно откликаются на необходимость сбора гумпомощи для бойцов специальной военной операции. Каждый вносит свой вклад — от теплой формы до технического оснащения. Эта миссия — залог успеха, ведь наша сила в единстве и сплоченности», — сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов отметил, что такие встречи способствуют диалогу между поколениями и помогают сохранить память о важных страницах истории страны.