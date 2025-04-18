В микрорайоне Павлино городского округа Балашиха прошло значимое патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное завершению Днепровско-Карпатской операции. В мероприятии приняли участие депутаты, военные, волонтеры и жители округа.

Депутат окружного совета Сергей Щукин открыл встречу, подчеркнув важность единства поколений для силы России. Он отметил значительный вклад трудовых династий в развитие округа, будь то врачи, учителя, строители или работники предприятий.

Учитель истории Андрей Телегин рассказал о Днепровско-Карпатской операции, которая проходила с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года. Она стала одной из крупнейших в истории Великой Отечественной войны операций, направленной на освобождение юго-западных областей Правобережной Украины и части Молдавской ССР.

Андрей Телегин провел параллели между событиями Великой Отечественной войны и текущей специальной военной операцией, подчеркнув преемственность борьбы за суверенитет, безопасность и историческую справедливость.

Волонтер Виктория Терентьева поделилась опытом благотворительных акций в поддержку СВО, отметив важность слаженной работы администрации, депутатов и жителей в сборе и отправке гуманитарной помощи.

Участник СВО Низами Фарухов рассказал о своем боевом пути и подчеркнул значимость гуманитарной помощи для поддержания морального духа военнослужащих.

В завершении мероприятия Сергей Щукин вручил благодарности, партийные билеты и удостоверения сторонников всероссийской политической партии «Единая Россия», отмечая вклад каждого участника в общее дело.

Патриотические мероприятия, проводимые в Балашихе в домах культуры, библиотеках и школах, служат важным звеном в объединении жителей округа. Они помогают вспомнить историю нашей страны и совместно строить ее успешное будущее.