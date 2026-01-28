Лекция о жизни и творчестве Аркадия Гайдара прошла в Химках

В 2025 году исполняется 122 года со дня рождения Аркадия Гайдара. В библиотеке № 3 участники встречи обсудили творчество писателя и его вклад в патриотическое воспитание через литературу и личный пример.

Аркадий Гайдар известен как детский писатель и участник Гражданской и Великой Отечественной войн.

«Сегодня наследие Гайдара живет не только в переизданиях его книг и старых фильмах. Оно — в самой идее личной ответственности, готовности защитить других. Сейчас, когда Россия проводит специальную военную операцию, призванную защитить мирное население ДНР и ЛНР, а в конечном счете — и всю нашу страну в целом от новых посягательств на границы и суверенитет государства, — вновь ощущается сила и непреклонность гайдаровских героев, которые с самых ранних лет воспитывались как настоящие защитники Родины», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Лекторий стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с июля прошлого года. В рамках проекта жители города узнают не только исторические факты, но и современный опыт участников СВО. Перед собравшимися выступил член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

По словам Ольги Игнатьевой, лидера Движения общественной поддержки, такие встречи помогают молодежи почувствовать связь поколений.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев подчеркнул, что за последние годы в Химках провели более 2 тысяч историко-патриотических мероприятий, включая фестивали, кинопоказы и мастер-классы.