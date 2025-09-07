Лекция о жительнице блокадного Ленинграда прошла в Химках

Лекцию, посвященную дню рождения председателя Химкинского отделения Московской областной общественной организации участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, ветерана труда Надежды Тумановой, провели в школе № 30. Учителя и учащиеся узнали, что она пережила тяжкие годы, а после внесла значительный вклад в развитие муниципалитета.

Надежда Туманова — пример мужества, стойкости и преданности стране.

«История Надежды Тумановой — это напоминание о том, как важно сохранять память о прошлом. Ее жизнь — это подвиг, который вдохновляет новые поколения», — сказала муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Частью урока стал разговор о специальной военной операции. Жители Химок всячески поддерживают бойцов.

«В наших силах поддержать ребят. Можно принимать участие в мастер-классах по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей, нашлемников и сухих душей. Собираем и гумпомощь каждую неделю», — отметила Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало частью патриотической программы «Успех в единстве поколений». Депутат Глеб Демченко отметил, что в ее рамках прошло более 1,5 тысяч мероприятий.