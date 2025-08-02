Лекция о Воздушно-десантных войсках прошла в библиотеке № 1 в Химках

Гостей поприветствовала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

«ВДВ — это настоящая элита наших войск. Десантники всегда были примером мужества, силы духа и верности Родине. Я благодарю коллектив библиотеки за организацию просветительских лекций. Такие встречи очень важны. Они помогают сохранять память о героических страницах истории и формируют у молодежи чувство гордости за свою страну», — отметила Наталья Каныгина.

Гостям рассказали, что первая советская воздушно-десантная часть была создана в 1930 году под Воронежем, а 2 августа был произведен первый прыжок с парашютом во время учений в Московском военном округе. Десантники участвовали практически во всех крупных боевых операциях страны — от Великой Отечественной войны до современных событий.

Член Ассоциации ветеранов СВО Антон Зенькович стал почетным гостем. Он напомнил, что десантники продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«Память о героях ВДВ, их подвигах и традициях — это важный ориентир для будущих поколений. Сегодня, когда наши военнослужащие выполняют свой долг в зоне СВО, особенно важно помнить свою историю и воспитывать дух патриотизма в подрастающем поколении. Только так мы сможем сохранить единство и силу нашей страны», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений». Ее реализуют в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.