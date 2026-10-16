Лекция о волонтерском движении и помощи фронту прошла в Электроуглях

В подмосковном городе Электроугли прошел открытый урок мужества. Волонтеры и представители «Дома СВО» Богородского округа рассказали студентам о помощи фронту и работе беспилотных летательных аппаратов.

Встреча проходила на базе ГАПОУ МО «ПК „Энергия“. В мероприятии приняли участие представители Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского округа совместно с волонтерами общественного движения „Своих не бросаем“ из Электроуглей.

Главной темой встречи стала активная работа волонтерского движения. Спикеры подробно рассказали студентам о том, как организована системная помощь участникам специальной военной операции, какие гуманитарные грузы собираются и отправляются на передовую, и как каждый неравнодушный житель может внести свой вклад в поддержку защитников Отечества.

Особое внимание было уделено технологической стороне. Представители Дома СВО провели для учащихся наглядную лекцию и практическую демонстрацию работы беспилотных летательных аппаратов. Студентам было рассказано о применении БПЛА в гражданской жизни, а также об их критической важности в зоне проведения специальной операции для выполнения боевых задач и сохранения жизней военнослужащих.

Встреча прошла в формате живого диалога. Студенты активно задавали вопросы о специфике волонтерской логистики и особенностях управления дронами. По итогам открытого урока все участники остались довольны встречей и поблагодарили организаторов за теплый прием, подчеркнув высокую значимость подобных мероприятий для воспитания чувства патриотизма и гражданской ответственности у молодежи.