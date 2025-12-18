Лекция о ветеранах военной контрразведки прошла в Химках

В театре «Наш дом» прошел творческий вечер, посвященный Дню военной контрразведки России. Участники мероприятия узнали о подвигах сотрудников службы и важности их работы для безопасности страны.

Сцена театра 17 декабря превратилась в штаб невидимой войны. В честь Дня военной контрразведки России муниципальный депутат Валентин Герасимов обратился к гостям с приветственной речью, подчеркнув важность сохранения памяти о героях, чьи заслуги остаются скрытыми.

«Очень важно чтить память героев, чья служба не всегда видна, но от которой зависит безопасность всей армии и страны. Передавать эту память молодому поколению, рассказывать о мужестве и интеллекте наших контрразведчиков — значит воспитывать настоящих патриотов, понимающих, на чем держится сила нашего государства», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Во время мероприятия рассказали, что День контрразведки отмечается ежегодно 19 декабря. Артисты театра читали стихи, а лекции об истории и задачах контрразведки помогли зрителям лучше понять труд сотрудников, которые защищают армию и страну от шпионов и диверсантов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что искусство способно доходить до сердца людей и помогает сохранять историческую память. Вечер стал частью программы «Успех V единстве поколений», включающей мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО, направленные на патриотическое воспитание молодежи.