Лекция о тренере и хоккеисте Викторе Тихонове прошла в школе № 29 в Химках

В школе № 29 в Химках прошел открытый урок в честь советского хоккеиста и тренера Виктора Тихонова. Собравшимся рассказали о жизни, работе и достижениях выдающегося спортсмена.

Встреча объединила учеников, педагогов, а также директора школы № 29, муниципального депутата Наталью Каныгину.

«Ученики узнали о биографии Виктора Тихонова, его роли в становлении и развитии советского хоккея, а также о том, какое наследие он оставил в истории отечественного спорта», — поделилась Наталья Каныгина.

Участник специальной военной операции, представитель 1-й танковой армии 2-й Таманской дивизии 1-го танкового полка, председатель Содружества патриотов Отечества «Зов» Дмитрий Зварыкин также выступил перед собравшимися. Он отметил важность таких лекций, на которых школьники знакомятся с героями прошлого и настоящего. Боец также поблагодарил ребят и учителей за участие в сборе гуманитарной помощи для защитников.

«Память о таких людях, как Виктор Тихонов, и уважение к героям, которые защищают Родину сегодня, — основа национальной сплоченности, нравственного воспитания и силы нашего народа. В условиях, когда страна нуждается в единстве и сохранении духовных ценностей, особенно важно воспитывать у подрастающего поколения уважение к истории и героям нашей страны», — подчеркнула депутат Ирина Спирина.

Отметим, что патриотическая лекция стала частью масштабной программы «Успех V единстве поколений», которую в Химках реализуют с июля прошлого года. Ее проводят для объединения разных поколений вокруг общих ценностей: любви к городу, к стране, уважения к ее истории и культуре.