Лекция о Сталинградской битве прошла в Доме культуры «Лунево» в Химках

В Доме культуры «Лунево» прошло патриотическое мероприятие — исторический час на тему Сталинградской битвы. Жителям рассказали о героизме и мужестве советских солдат.

В мероприятии приняли участие приглашенные спикеры и лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

«Сталинградская битва — это символ беспримерного мужества, стойкости и героизма советского народа. Мы должны чтить подвиг героев, передавать эту память из поколения в поколение», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Жителям напомнили, что воины смогли разгромить врага и переломить ход Великой Отечественной войны. Сегодня интересны страны защищают участники специальной военной операции.

«Поддержка наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, — это наша приоритетная задача. Гуманитарные акции и добровольческие миссии, в которых активно участвуют жители Химок, позволяют им чувствовать нашу заботу и поддержку», — прокомментировал депутат Глеб Демченко.

Мероприятие стало частью большой патриотической программы. С момента ее реализации провели свыше 1300 мероприятий.