Лекция о первом полете истребителя Су-57 прошла в Химках

В химкинской школе «Лидер» прошла памятная лекция, посвященная первому полету российского истребителя пятого поколения Су-57. Встреча состоялась в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие началось с показательных выступлений воспитанников спортивной школы «Надежда», после чего участники погрузились в историю создания легендарного самолета.

«Этот самолет является символом технического прогресса и национальной обороны России. Данной разработкой наша страна доказала, что она может с гордостью носить звание авиационной державы», — обратилась с приветственным словом к гостям вечера депутат Химок Юлия Мамай.

Перед школьниками выступил заслуженный летчик-испытатель России Аркадий Газарян. Он рассказал об уникальных технологиях, примененных при создании Су-57, и подчеркнул, что эти истребители уже доказали свою эффективность в ходе специальной военной операции.

«Наши военнослужащие в зоне СВО продолжают демонстрировать блестящие военные знания, храбрость, отвагу и мужество. За бесстрашие при выполнении боевых задач 31 военнослужащий летного состава удостоен высшей награды — звания Героя Российской Федерации», — подчеркнул депутат Артур Каримов.

Как резюмировал депутат Евгений Иноземцев, такие встречи укрепляют связь поколений и объединяют жителей вокруг ключевых ценностей — патриотизма и любви к Родине.