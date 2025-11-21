Лекция о наступательной операции «Уран» под Сталинградом прошла в Балашихе

Урок мужества провел Рубен Налбандян, участник Ассоциации ветеранов специальной военной операции, в рамках мероприятий ко Дню памяти. Он рассказал студентам Подмосковного колледжа «Энергия» о начале наступательной операции «Уран» по разгону немецких войск под Сталинградом, начавшейся 19 ноября 1942 года.

Студенты колледжа узнали о ключевых шагах операции, которая привела к окружению и разгромлю немецко-фашистских войск под Сталинградом. Итоговой стала выдающаяся победа Красной армии, крупная группировка противника оказалась в кольце и была полностью сокрушена — поворотный момент Великой Отечественной войны.

Во время встречи участник поделился фрагментами из видеоматериала проекта «Война коснулась каждого», где отражены основные события Сталинградской битвы, а также воспоминаниями о значении борьбы советского народа в победе над фашизмом.