9 июня в микрорайоне Балашиха-1 в Картинной галерее прошла патриотическая встреча под девизом «Успех в единстве поколений». Мероприятие было посвящено учреждению медалей за освобождение и взятие европейских столиц в годы Великой Отечественной войны, соединив память о прошлом с гордостью за настоящее.

9 июня 1945 года были учреждены медали в честь освобождения Варшавы, Праги и Белграда, а также взятия Будапешта, Кенигсберга, Вены и Берлина. Как рассказала экскурсовод Историко-художественного музея Балашихи Ирина Половинкина, эти награды вручались бойцам Красной армии, войск НКВД и Военно-морского флота. Медали имели единый дизайн: на лицевой стороне — надпись «За освобождение» или «За взятие», дата операции и небольшая пятиконечная звезда.

Директор многофункционального центра Балашихи «Мои документы» Наталья Дубовицкая подчеркнула, что успех города и страны — в сплоченности.

«Наша общая история и ценности — основа нашего будущего. Мы гордимся военнослужащими, которые, как их предки, проявляют мужество. Трудовые династии передают опыт, укрепляя город. В трудные времена мы должны поддерживать друг друга», — отметила Дубовицкая.

Михаил Медведев, представитель Невского добровольческого отряда и член мотоклуба «Ночные волки» из Железнодорожного, рассказал о значении патриотизма и помощи военнослужащим. Клуб, основанный в 1989 году, участвовал в обеспечении порядка во время референдума в Крыму и с 2014 года доставляет гуманитарную помощь в Луганск. Медведев почтил память 19 товарищей, погибших за Родину, назвав их примером героизма.

На мероприятии отметили вклад местных жителей. Семья Яврумян, представляющая трудовую династию, получила благодарность. Волонтер Ольга Боос из сообщества «Сетевые пчелки Балашихи» была награждена за плетение маскировочных сетей с начала специальной военной операции.

«Мы вкладываем душу в сети. Отзывы бойцов — видео и встречи — показывают, что они спасают жизни. Это вдохновляет работать каждый день», — поделилась Ольга Боос.

Встреча в Балашихе объединила поколения, отдав дань уважения героям войны и современным добровольцам. Награждение Яврумянов, Боос и других напомнило о силе единства и патриотизма, которые продолжают формировать будущее города и страны.