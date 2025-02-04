Лекция о летчике Иване Кожедубе пройдет в лицее № 7 в Химках

Открытый урок, посвященный легендарному советскому летчику Ивану Никитовичу Кожедубу, проведут в лицее № 7. Слушатели узнают о жизни и подвигах великого героя.

Иван Кожедуб — один из самых результативных летчиков-асов времен Великой отечественной войны. Он совершил 330 боевых вылетов, участвовал в более чем 120 воздушных боях, а также сбил 62 вражеских самолета.

«Иван Кожедуб внес большой вклад в достижение Победы. Его успешные воздушные операции не только помогали обеспечивать господство в небе, но и поднимали моральный дух советских войск», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Патриотическое мероприятие организуют в рамках масштабной программы «Успех в единстве поколений», которая направлена на сохранение исторической памяти России. Его проведут 6 февраля в 10:20 по адресу: улица Ватутина, дом № 2.

«Сегодня, когда Россия вновь сталкивается с вызовами и угрозами в зоне проведения спецоперации, важно воспитывать у молодежи чувство гордости за свою страну, понимание значимости защиты Родины» — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.