Лекция о конструкторе пулемета Георгии Шпагине прошла в гимназии № 9 в Химках

В гимназии № 9 городского округа Химки провели открытое занятие в честь выдающегося советского конструктора стрелкового оружия, Героя Социалистического Труда Георгия Шпагина. Школьникам и педагогам рассказали о жизни и достижениях инженера, а также о его вкладе в Победу в Великой Отечественной войне.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, знаменитый пистолет-пулемет Георгия Шпагина стал одним из самых эффективных образцов стрелкового оружия тех времен.

«Простота конструкции, надежность и высокая скорострельность сделали его незаменимым на фронте. Миллионы советских солдат получили в руки мощное оружие, которое помогло в победе над врагом», — пояснил народный избранник.

Перед собравшимися выступил девятиклассник Роман Пронников, который продемонстрировал свою коллекцию моделей стрелкового оружия. Школьник смастерил их из дерева, пластика, металла и картона.

Член Ассоциации ветеранов СВО в Химках Владислав Степушин рассказал присутствующим о современных защитниках Отечества. Он также отметил, что необходимо помогать бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«Такие интерактивные уроки играют важную роль в формировании у детей чувства уважения к истории России, гордости за достижения предков и готовности защищать Родину. Учащиеся получают не только знания, но и моральные ориентиры, которые помогут им стать достойными гражданами страны», — подчеркнула муниципальный депутат Инна Монастырская.

Отметим, что лекция в честь Георгия Шпагина стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее проводят в Химках с 2024 года для объединения жителей разных поколений вокруг общих ценностей: любви к Родине и к своему городу, уважения к истории и культуре России.